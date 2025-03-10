「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（毎週土曜午前11時3分）。芸能界イチの“テレ東フリーク”伊集院光と、テレビ東京を退社した人気プロデューサー佐久間宣行が、テレ東の番組を好き勝手に語り合う新感覚トークバラエティ。3月8日（土）の放送から、気になる発言をピックアップして紹介！【動画】オードリー若林に物申す「若様に初めてキィー！ってなりました」森三中・黒沢、テレ東の物申したい！テレ東に物申したいゲ