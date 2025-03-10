『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した溝端 葵サラサラ黒髪ロングとキュートな笑顔が印象的な美女・溝端 葵（みぞばた・あおい）が、3月10日（月）発売『週刊プレイボーイ12号』で初グラビアに挑戦。この顔にこのスタイル、ブレイク間違いなしの超大型新人がこのたびデビュー！【写真】溝端 葵の初グラビア＊＊＊■水族館が好きすぎて作ったマイルール――今回が初めてのグラビアとのことだけど、どうだった？溝端初グラ