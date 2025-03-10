国際アニメーション映画祭『東京アニメアワードフェスティバル 2025（TAAF2025)』の授賞式が13日、都内で行われ、各受賞賞が発表された。劇場アニメ『鬼太郎誕生ゲゲゲの謎』が、『アニメ オブ ザ イヤー』〈アニメファン賞〉を受賞。さらに本作の製作陣が〈個人賞〉3部門で受賞した。【画像】イケメン！目玉おやじの人型の姿公開された『鬼太郎』場面カット「アニメファン賞」は、ファンによる投票総数2万1316票の中から