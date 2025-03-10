【モデルプレス＝2025/03/10】KAT-TUNの上田竜也が3月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。中丸雄一の近影を公開した。【写真】上田竜也、KAT-TUN解散発表後初のSNS投稿◆上田竜也、中丸雄一の近影公開上田は「中丸の匂わせ」とつづり、1枚の写真をアップ。顔は写っていないが、グレーのスウエットに黒のパンツを合わせた中丸の姿を収めた写真を披露した。中丸は2024年8月7日、「文春オンライン」にて、女子大生とホテルで密