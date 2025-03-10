「映画ドラえもん のび太の絵世界物語」が、公開初週の週末動員ランキング第1位に輝いた。この記事の写真を見る今年で45周年を迎える「映画ドラえもん」シリーズの、44作目となる今作は、絵に描かれた壮大な中世ヨーロッパの世界が舞台の物語。ドラえもんたちが“絵の世界”に飛び込み大冒険を繰り広げる完全オリジナルストーリー。7日に公開され、3日間で観客動員57万人、興行収入7億円を記録。週末の観客動員ランキング（興行通