「きょうのなるほどハテナ」は今、目の不調を訴える人が急増しているといいます。その原因とされる寒暖差の対策を専門家に聞きました。【画像】流行性角結膜炎高確率で感染するしぐさとは？■実は花粉じゃない？目の不調うららかな春の光に包まれた、10日の東京都心。文京区の「椿山荘」では、河津桜が咲き誇っています。50代「すごく美しいから今感激してました」40代「春が来たなって感じで」気分も上向く暖かさの一方で