何かと不具合の話題が飛び出すPixelシリーズですが、『複数のバグを修正した』とアナウンスされている最新アップデート配信後に、またもや問題が確認されてしまっています。詳細は以下から。◆複数のPixelユーザーから不具合報告が続々寄せられる海外メディアPhoneArenaの報道によると、最新のシステムアップデート「Feature Drop」を適用したPixelユーザーから不具合の報告が相次いでいるそうです。これは海外の大手掲示板Reddit