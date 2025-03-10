※3月27日、東証グロース市場に上場予定のダイナミックマッププラットフォーム [東証Ｇ]は10日、仮条件を発表した。 ●ダイナミックマッププラットフォーム 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：3月27日 事業内容：自動運転・先進運転支援システム等に利用される高精度 3次元地図データ（HDマップ）の生成・販売及び、HDマップ 関連技術を用いた（