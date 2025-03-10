¥Ô¡¼¥¿¡¼¥é¥Ó¥Ã¥È(TM)¥¬¡¼¥Ç¥ó¥«¥Õ¥§¤¬2025Ç¯3·î19Æü(¿å)¤Ë10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸ÂÄê¥×¥ì¡¼¥ÈÉÕ¤­¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ÎÄó¶¡¤ä¥Ô¡¼¥¿¡¼¥é¥Ó¥Ã¥È(TM)¤È¤Î¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ ¥Ô¡¼¥¿¡¼¥é¥Ó¥Ã¥È(TM)¥¬¡¼¥Ç¥ó¥«¥Õ¥§  ¥Ô¡¼¥¿¡¼¥é¥Ó¥Ã¥È(TM)¥¬¡¼¥Ç¥ó¥«¥Õ¥§¤¬2025Ç¯3·î19Æü(¿å)¤Ë10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸ÂÄê¥×¥ì¡¼¥ÈÉÕ¤­¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ÎÄó¶¡¤ä¥Ô¡¼¥¿¡¼¥é¥Ó¥Ã¥È(TM)¤È