女子高生4人がバンドを通して成長していく様を描き、大ヒットを記録したアニメ「ぼっち・ざ・ろっく!」。同作に登場する4ピースバンド・結束バンドが、2024年秋から全国5都市で開催した「結束バンド ZEPP TOUR 2024 "We will"」の追加公演となる「結束バンド TOUR "We will B"」を2月15日、東京・武蔵野の森総合スポーツプラザメインアリーナにて開催した。 追加公演となった「結束バンド TOUR "We will B"」会場内に流れるクイ