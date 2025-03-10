¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÆü¸þºä46¡×¤Î¸Þ´üÀ¸¤È¤·¤Æ11Ì¾¤¬²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£3·î11Æü¤è¤ê¡¢ËèÆüÀµ¸á¤ËYouTube¡ÖÆü¸þºä¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ë¤Æ1Ì¾¤º¤ÄÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£È¯É½¤¬ÍâÆü¤ËÇ÷¤Ã¤¿3·î10Æü¡¢Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÆü¸þºä46¸Þ´üÀ¸¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬¸ø³«¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¤Ò¤Ê¤¿¡×µÜºê¸©¤Ë¤¢¤ëÅÔ°æÌ¨¤ÎÀä·Ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¸Þ´üÀ¸¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û¡Ö¹¥¤­¤Ç¡£¹¥¤­¤Ç¡£¹¥¤­¤À¤«¤é¡£¡×¤È¤¤¤¦¥­¥ã¥Ã¥Á