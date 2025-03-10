½÷Í¥¾¾Åç¥È¥â»Ò¡Ê79¡Ë¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£1ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë80ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤µ¤ó¡ÊËÜÌ¾¸æË¡ÀîË¡ÃË¡Ë¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¾¾Åç¤Ï¡Ö¤ß¤Î¤µ¤ó¤Î¿ÈÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«Ë´¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¤ß¤Î¤µ¤ó¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï·»µ®¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡ÖÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ø¸á¸å¤Ï¡û¡û¤ª¤â¤¤¥Ã¤­¤ê¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ç17Ç¯´Ö¤´°ì½ï¤À¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÏÌµÌ¾¤À¤Ã¤¿¤ß¤Î¤µ¤ó¤¬¡¢¤Þ¤¿¤¿¤¯´Ö¤Ë¤ªÃã¤Î´Ö¤Î¼çÉØ¤Î¥¢¥¤¥É