¥É¥ë±ß°ì»þ£±£´£¶¡¥£¹£·¥ì¥Ù¥ë¡¢Àè½µËö°ÂÃÍ¤ËÀÜ¶á¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ ¥í¥ó¥É¥ó¸áÁ°¡¢¥É¥ë±ß¤Ï°ì»þ146.97¥ì¥Ù¥ë¤ÈËÜÆü¤Î°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¡£Àè½µËö¤Ë¤Ä¤±¤¿146.95¥ì¥Ù¥ë¤Î°ÂÃÍ¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¿å½à¤ò²¼²ó¤ë¤ÈºòÇ¯£±£°·î£´Æü¤Î145.92¥ì¥Ù¥ë¤¬¼¡¤Î°ÂÃÍ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£ USD/JPY146.99