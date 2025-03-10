ÇÐÍ¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡Ê38¡Ë¤¬¡¢4ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼êºî¤ê¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤òÈäÏª¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¡ªÇä¤êÊª¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö·Ê»Ò¤Á¤ã¤ó´ïÍÑ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛËÌÀî·Ê»Ò¤Î¼êºî¤ê¥Ý¡¼¥Á¤ä¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë2016Ç¯1·î¡¢²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎDAIGO¡Ê46¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿ËÌÀî¡£2020Ç¯9·î¤ËÄ¹½÷¡¢2024Ç¯1·î¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£É×¤ÎDAIGO¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇSNS¤Ç²ÈÂ²¤È¤ÎÆü¾ï¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢