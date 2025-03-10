¥µ¥¶¥ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¤¬3·î19Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHANK YOU SO MUCH¡Ù¤Î´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤ËÉÕÂ°¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¡ØLive at ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA¡Ù¤è¤ê¡¢¡ÖLOVE AFFAIR～ÈëÌ©¤Î¥Çー¥È～¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡Û¥µ¥¶¥ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¡¢ºÇ¸å¤Î²Æ¥Õ¥§¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024¡Ù¤è¤ê¡ÖLOVE AFFAIR&#6