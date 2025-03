サザンオールスターズが3月19日にリリースするアルバム『THANK YOU SO MUCH』の完全生産限定盤に付属するスペシャルディスク『Live at ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』より、「LOVE AFFAIR~秘密のデート~」のライブ映像が公開された。 (関連:【映像あり】サザンオールスターズ、最後の夏フェスとなった『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024』より「LOVE AFFAIR