¤³¤Á¤é¤Ïº£¤«¤é50Ç¯Á°¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£Ì´¤ÎÄ¶ÆÃµÞ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¿·´´Àþ¤¬¿·Âçºå¡¦ÇîÂ¿´Ö¤ÎÁ´Àþ¤Ç³«¶È¤·¤¿¤È¤­¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤­¤ç¤¦¤Ç¡¢¤½¤ÎÁ´Àþ³«¶È¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É50Ç¯¤ò·Þ¤¨µ­Ç°¼°Åµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê ±à»ù¤¬¿·´´Àþ½Ð·Þ¤¨¡Ë¡Ö¤­¤¿¤è～¡¢Á°¸«¤Æ¡×¡Ö¤Û¤é¤­¤¿¤è～¡×»³¸ý»Ô¤Î¿·»³¸ý±Ø¤Ç¤Ï´Ø·¸¼Ô¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æµ­Ç°¼°Åµ¤¬³«¤«¤ì¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤Î¹­²¬¸¦Æó¹­Åç»Ù¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö°ú¤­Â³¤­°ÂÁ´°ÂÄêÍ¢Á÷¤ËÅØ¤á¤ë¡£ ¤³¤ì¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´ÍøÍÑ