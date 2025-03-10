ÅìµþÂç¶õ½±¤«¤é80Ç¯¤È¤Ê¤ë10Æü¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¡ÊÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡Ë¤¬¡¢¶õ½±¤Îµ¾À·¼Ô¤Ø¤ÎÄÃº²¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÇò¿§¤Ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£1945Ç¯¡¢ÅìµþÂç¶õ½±¸å¤Î¸½ºß¤ÎÅìµþÅÔËÏÅÄ¶èÉÕ¶á¡£±À¤Î²¼¡¢¶õ½±¤Ç¾Æ¼º¤·¤¿ÃÏ°è¤ÏÇò¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë=ÊÆ·³»£±Æ1945Ç¯3·î10ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¥Þ¥ê¥¢¥Ê½ôÅç¤«¤éÈôÍè¤·¤¿ÊÆ·³¤ÎB29Çú·âµ¡Ìó300µ¡¤¬¸½ºß¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤¬¤¢¤ëËÏÅÄ¶è¤Ê¤É¡¢Åìµþ¤Î²¼Ä®ÃÏ¶è¤Ë¾Æ°Ð¡Ê¤·¤ç¤¦¤¤¡ËÃÆ¤òÅê²¼¡£Âç²ÐºÒ¤È¤Ê¤ê¡¢Ìó10Ëü¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê