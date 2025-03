サザンオールスターズが、NEWオリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』の完全生産限定盤に付属するSPECIAL DISC「Live at ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」より、「LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜」のライブ映像を公開した。「LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜」は、サザンオールスターズがデビュー20周年を迎えた1998年にリリースされ、当時のドラマ主題歌や飲料系TVCMソングとしても広く親しまれた楽曲。許されぬ恋をテ