¡ÖÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¡×¤Î¼ÒÄ¹¤é¤¬ÀºÌ©µ¡´ï¤òÉÔÀµÍ¢½Ð¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸å¤Ëµ¯ÁÊ¤ò¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤Ï£±£°Æü¡¢¸¡»¡¿³ºº²ñ¤¬¡ÖÉÔµ¯ÁÊÉÔÅö¡×¤È¤·¤¿·Ù»ëÄ£¤Î·ÙÉôÊä¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î¸øÍÑÊ¸½ñÔÌ´þ¡Ê¤­¤­¡ËÍÆµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÉÔµ¯ÁÊ¡Ê·ùµ¿ÉÔ½½Ê¬¡Ë¤È¤·¤¿¡£Æ±Ä£¸ø°ÂÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿·ÙÉôÊä¤Ï£²£°£²£°Ç¯¡¢Æ±¼Ò¸µ¼èÄùÌò¤Ø¤ÎÂáÊá¸å¤ÎÊÛ²òÏ¿¼è¤Î¼êÂ³¤­Ãæ¡¢Ä´½ñ¤òÇË´þ¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÆ±ÍÆµ¿¤Ê¤É¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£ÃÏ¸¡¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÉÔµ¯ÁÊ