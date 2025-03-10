¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥«¥Õ¥§¤Ç¥é¥Æ¥¢¡¼¥È¤òÉÁ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¦¥­¥¦¥­µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¸½ºßX¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¥é¥Æ¥¢¡¼¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ž´Ž¯ŽÎ Ž´Ž¯ŽÎ(@ahiru_coffee¤è¤ê°úÍÑ)(@ahiru_coffee¤è¤ê°úÍÑ)¥Ý¥¹¥È¤Î¼ç¤ÏÂçºå»ÔÊ¿Ìî¶èÀ¾ÏÆ¤Ë¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¡Ö¤¢¤Ò¤ëàÝàê(@ahiru_coffee)¡×¤µ¤ó¡£Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¤´¼«¿È¤ÇÞ»¤ì¤¿¥Û¥Ã¥È¤Î¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖŽ´Ž¯ŽÎ Ž´Ž¯ŽÎ¡×¤ÈÁö¤ë¥¢¥Ò¥ë¤Î¥é¥Æ¥¢¡¼¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿!