¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Îµ×ÉÚ·Ä»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê36¡Ë¤¬Âè2»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤ò10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£µ×ÉÚ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÈÖÁÈ¤ò¤´Í÷¤Î³§ÍÍ¤³¤ÎÅÙ¡¢ÂèÆó»Ò¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂè2»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½é²Æ¤Ë»ºµÙ¤ËÆþ¤ê²Æ¤Ë½Ð»ºÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡Ö¤ªµÙ¤ß¤Þ¤ÇÂÎÄ´¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Öº£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ×ÉÚ¥¢¥Ê¤Ï20