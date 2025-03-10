¤³¤Î½µËö¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÆüËÜ¼ò¤Îº×Åµ¡Ø¤Ë¤¤¤¬¤¿¼ò¤Î¿Ø¡Ù¤¬¿·³ã»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¼ò¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¼ëºí¥á¥Ã¥»¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ø¤Ë¤¤¤¬¤¿¼ò¤Î¿Ø¡Ù¡£º£Ç¯¤Ï¸©Æâ80¤Î¼òÂ¢¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Ìó400¼ïÎà¤ÎÆüËÜ¼ò¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æþ¾ìÄê°÷¤Ï¸áÁ°¤È¸á¸å¤½¤ì¤¾¤ì4500¿Í¤Ç¡¢2024Ç¯¤è¤ê500¿ÍÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÄÁ¤·¤¤¼ò¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ º´ÅÏ»Ô¤ÎÈøÈª¼òÂ¤¤Ï¡¢À¤³¦°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿º´ÅÏ¤Î¶â»³¤Ë¤Á