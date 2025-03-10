À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°É¾µÄ²ñ¡ÊWBC¡Ë¤Ï8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢ºÇ¿·¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°¤òÈ¯É½¡£Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤¬¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¼«¿È½é¤ÎÀ¤³¦1°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢WBA¤ÈWBO¤Ç¤Ï2°Ì¡¢IBF¤Ç¤â4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Æá¿ÜÀî¤Ï¼çÍ×4ÃÄÂÎ¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¾å°Ì¥é¥ó¥«ー¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¢£IBF¤Ç¤Ï13°Ì¤«¤é4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥× Æá¿ÜÀî¤Ï2·î24Æü¤ËÁ°À¤³¦²¦¼Ô¤Î¥¸¥§ー¥½¥ó¡¦¥â¥í¥Ëー¡Ê¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤È53.9¥­¥í·ÀÌó¤Î10²óÀï¤òÆ®¤¤¡¢È½Äê3&#