10Æü¡¢ÇÐÍ¥¤Î±ÊÌî²ê°ê¤µ¤ó¡¢¡õTEAM¤ÎYUMA¤µ¤ó¡¢HARUA¤µ¤ó¡¢TAKI¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Î2025Ç¯ÅÙ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¡õTEAM¡Û¡È¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡É¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£È´Å§¤Ë¶Ã¤­¡Ö9¿Í¤ÎÆü¾ï¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤­¤¿¤é¡×±ÊÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ê¥¯¥í¥¹¡Ë¡Ù·îÍËÆü¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë¡¢¡õTEAM¤Ï¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ÎËè·îºÇ½ª¶âÍËÆü¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ±ÊÌî