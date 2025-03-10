ÅìµþÂç¶õ½±¤«¤é80Ç¯¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î²Ö¤¬¼ê¸þ¤±¤é¤ì¤¿ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¤ÎÄÉÅéÈê¡£º¸±ü¤Ïµ¾À·¼Ô¤Ø¤ÎÄÃº²¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¡¢Çò¤¯¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¡á10ÆüÌëÅìµþÂç¶õ½±¤«¤é80Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿10ÆüÌë¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¡ÊÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡Ë¤Ï10Ëü¿Í¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëµ¾À·¼Ô¤Ø¤ÎÄÃº²¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¡¢Çò¤¯¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£¶õ½±¤Ç¤Ï¡¢¥Ä¥ê¡¼¤Î¤¢¤ëËÏÅÄ¶è¤ä¡¢ÂæÅì¶è¡¢¹¾Åì¶è¤Ê¤ÉÅìµþ¤Î²¼Ä®°ìÂÓ¤¬·ã¤·¤¤Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¡£ºë¶Ì¸©¾åÎ¤Ä®¤Î¼«±Ä¶ÈÂç