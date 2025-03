世界的人気グループBTSの公式ファンクラブ「ARMY(アーミー)」を真相分析したドキュメンタリー映画「FOREVER WE ARE YOUNG」が10日、「サウスバイサウスウエストフィルムフェスティバル2025」(South by Southwest Film Festival)公開される。BTSではなく、ARMYが主人公になる映画で、北米最大規模のエンターテインメント・フェスティバルで、ポップカルチャーの最前線と評価されるサウスバイサウスウエストフィルムフェスティバル