ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈ¯À¸¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯14Ç¯¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ò°ú¤­µ¯¤³¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤ÎÍ¾¿Ì°è¤Ç¤Ï¡¢±è´ßÉô¤òÃæ¿´¤Ë¤¤¤Þ¤âÊ¿¾ï»þ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÃÏ¿Ì³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Ç¯2·îËö¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤ËÍ¾¿Ì°è¤Ç¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É4°Ê¾å¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿²ó¿ô¤Ï·îÊ¿¶Ñ10.9²ó¤Ç¡¢¿ÌºÒÁ°¤Î·îÊ¿¶Ñ11.5²ó¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤¾ÝÄ£¤Ï¡ÖÃÏ¿Ì²ó¿ô¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃÏ¿Ì³èÆ°¤ÏÁý¸º¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é½ù¡¹¤Ë¸º¿ê