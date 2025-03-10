ÆàÎÉ¸©Àî¾åÂ¼¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»³²Ð»ö¤Ï10Æü¡¢¸½ºß¤â±ä¾ÆÃæ¤Ç¡¢¾ÃËÉ¤¬¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ç¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆàÎÉ¸©¤ÎÀî¾åÂ¼Ìò¾ì¤«¤é1¥­¥í¤Û¤ÉÅì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë»³ÎÓ¤Ç¡¢¸á¸å1»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¡Ö»³ÎÓ¤«¤é±ê¤È±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶áÎÙ¤Î½»Ì±¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼3µ¡¤È¾ÃËÉ¼Ö18Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤è¤½8ËüÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬¾Æ¤±¡¢¸½ºß¤â±ä¾ÆÃæ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ë¤è¤ë¥±¥¬¿Í¤Ïº£¤Î¤È¤³