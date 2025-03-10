▶¡ãTour WILD BUNNY BLUES¡ä 12ËÜÌÜ▶2025Ç¯3·î6Æü(ÌÚ) ¿À¸Í ÂÀÍÛ¤È¸×▶½ñ¤­¼ê¡§HISAYO (B)¢¡¢¡¢¡º£¤Ï¡¢¡ÖBlack Eye Blues¡×¤Î²Î»ì¤ÎËÁÆ¬¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¼¯»ùÅç¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºòÌë¤Ï¿À¸Í¸ø±é¤Ç¤·¤¿¡£¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£´ØÀ¾¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤â´Þ¤á¡¢¤è¤¯Íè¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡£¸Î¤Ë¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿À¸Í½Ð¿È¤Î»ä¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤·¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¡¼¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ¿ÌÌ¡¢ËÜÅö¤ÏÂ¾¤ÎÃÏ°è