10Æü¸á¸å6»þ18Ê¬¤´¤í¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ1¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¾ÜºÙ¡Û³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ°ìÍ÷¡¦ºÇ¿·LIVEµ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤ÏÃÀ¿¶ÃÏÊýÃæÅìÉô¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï¤ª¤è¤½40km¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï3.2¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇÂç¿ÌÅÙ1¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÀéºÐ»Ô¡¢·ÃÄí»Ô¡¢Í³¿ÎÄ®¡¢ÆÑ¾®ËÒ»Ô¡¢¸ü¿¿Ä®¡¢°ÂÊ¿Ä®¡¢¤à¤«¤ïÄ®¡¢¤½¤ì¤ËÊ¿¼èÄ®¤Ç¤¹¡£¡Ú³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ¾ÜºÙ¡Û¢£¿ÌÅÙ1¢¢ËÌ³¤