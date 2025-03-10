²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹¸ýÇî»Ò¤¬8Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£½÷Í¥¡¦²Î¼ê¤ÎÀÆÆ£Í³µ®¤ÈÆîÌîÍÛ»Ò¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¿¹¸ý¤Ï4Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡Ö²Î¤¤½ª¤ï¤ê¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö85Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼Æ±´ü¤Î¤ªÃç´Ö ÍÅ±ð¤Ç½À¤é¤«¤ÊÈþ¤·¤¤¥ª¡¼¥é¤ÎÀÆÆ£Í³µ®¤µ¤ó²ÄÎù¤Ç¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ÊÆîÌîÍÛ»Ò¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÀÆÆ£¤ÈÆîÌî¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢Æ±´ü¤È¸À¤¨¤Ð¡Ä¥­¥ó¥°¥ì¥³¡¼