¿©ÉÊÍ¢½Ð¾¦ÃÌ²ñ¹â¾¾»ÔÃæÌîÄ® »Í¹ñ4¸©¤Î¿©ÉÊ¤äÄ´Ì£ÎÁ¤òÀ¤³¦¤ËÇä¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦¾¦ÃÌ²ñ¤¬10Æü¡¢¹â¾¾»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÆüËÜËÇ°×¿¶¶½µ¡¹½¡¦JETRO¤¬³«¤¤¤¿¡Ö¿©ÉÊÍ¢½Ð¾¦ÃÌ²ñ¡×¤Ç¤¹¡£¹áÀî¸©¤Î´ë¶È19¼Ò¤ò´Þ¤à46¤Î´ë¶È¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÆüËÜ»º¤Î¿©ÉÊ¤Ê¤É¤ÎÍ¢Æþ¤Ë°ÕÍßÅª¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ê¤É8¥«¹ñ¡¢8¼Ò¤Î¥Ð¥¤¥äー¤¬¾·¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¹áÀî¸©¤Î´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢´¥ÌÍ¤Î¤¦¤É¤ó¤ä¡Ö¤À¤·¤·¤ç