»°É©UFJ¶ä¹Ô¤ÎÂß¶â¸Ë¤«¤é¶â²ô¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸µ¹Ô°÷¤Î½÷¤¬¡¢ÊÌ¤Î»ÙÅ¹¤ÎÂß¶â¸Ë¤«¤é¸½¶â¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤ÆºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Î¸µ¹Ô°÷¡¢»³ºêÍ³¹áÍýÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯¡¢¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Î¶ÌÀî»ÙÅ¹¤Ç¡¢60Âå¤ÎÃËÀ­¤ÎÂß¶â¸Ë¤«¤é¸½¶â1650Ëü±ß¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸½¶â¤Ï¡¢»³ºêÍÆµ¿¼Ô¤¬Ä¾Á°¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿ÎýÇÏ»ÙÅ¹¤ÎÂß¶â¸Ë¤«¤éÅð¤ó¤À¸½¶â¤ÎÊä¤Æ¤ó¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢ËÉÈÈ¥«¥á