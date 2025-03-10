Kentaro Okasaka¡ÎÅìµþ£±£°Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÃæ±ûÈ¯Ûê¤Ï£±£°Æü¡¢°¦ÃÎ¸©Ë­ÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ëÆ£²¬¹©¾ì¤Ç£¶Æüµ¯¤­¤¿½¸¿Ðµ¡¤ÎÇúÈ¯»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢¹ñÆâ¹©¾ì¤Ë¤¢¤ë£±£²£¹Âæ¤Î½¸¿Ðµ¡¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅÀ¸¡¡¢À¶ÁÝ¤ò´°Î»¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£À¶ÁÝ¤Ê¤É¤ËÅö¤¿¤êÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤ò»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½ç¼¡Éüµì¤ä¶¡µëÂÎÀ©¤Î¶¨µÄ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤ÆÉôÉÊ¶¡µë¤¬ÂÚ¤ê¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ï¹ñÆâ¤Î°ìÉô¹©¾ì¤Ç¥é¥¤¥ó¤Î²ÔÆ¯¤ò°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë