»³²¼µ×Èþ»Ò¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥åー45¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¤ò7·î¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§Green Day¤¬K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¤Ë»Ä¤·¤¿ÅÁÀâ¤ÎÌë15Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ä¥¢ーºÇ½ª¸ø±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ë ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢7·î11Æü¤Ë¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥ÖÂçºå¡¢Æ±·î26Æü¤Ë¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö²£ÉÍ¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÏÂçß·ÍÀ»Ö¹¬¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー¤È¤È¤â¤Ë°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥ê&#12