¡ÖXEXYMIX(¥¼¥¯¥·¥£¥ß¥Ã¥¯¥¹)¡×¤ÎÌ¾¸Å²°Å¹¤Ï¡¢2025Ç¯3·î8Æü(ÅÚ)¤ËÌ¾¸Å²°PARCOÀ¾´Û3³¬¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ XEXYMIXÌ¾¸Å²°Å¹ ¡ÖXEXYMIX(¥¼¥¯¥·¥£¥ß¥Ã¥¯¥¹)¡×¤ÎÌ¾¸Å²°Å¹¤Ï¡¢2025Ç¯3·î8Æü(ÅÚ)¤ËÌ¾¸Å²°PARCOÀ¾´Û3³¬¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£Ì¾¸Å²°Å¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅì´Û1³¬¤ËÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Î¤¿¤á2024Ç¯1·îËö¤ò¤â¤Ã¤Æ°ì»þÊÄÅ¹¡£º£²ó¡¢¿·¤¿¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë½àÈ÷¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£XEX