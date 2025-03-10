¥Þ¥¤¥»¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Õ¡¼¥É¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×¤á¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëºá°­´¶¤ò¸º¤é¤·¡¢±ÉÍÜ²ÁÃÍ¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¿¢ÊªÀ­¤ÎÂçÆ¦¥ß¡¼¥È¡Ø¥Þ¥·¥Þ¥·¤Î¼ï¥ß¥ó¥Á¥¿¥¤¥×¡Ù¤ò2025Ç¯4·î7Æü(·î)¤«¤éÁ´¹ñ¤Ë¤Æ¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ ¥Þ¥¤¥»¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Õ¡¼¥É¡Ø¥Þ¥·¥Þ¥·¤Î¼ï¥ß¥ó¥Á¥¿¥¤¥×¡Ù  È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯4·î7Æü(·î)(3·î10Æü(·î)¤è¤ê°ìÉôÀè¹ÔÈ¯Çä)²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥×¥óÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡§Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥È(&#16