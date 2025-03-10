ËÌ³¤Æ»¡¦¶üÏ©·Ù»¡½ð¤Ï¡¢2025Ç¯3·î10Æü¸á¸å0»þ30Ê¬¤´¤í¡¢¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤È½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¶üÏ©»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê53¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï3·î10Æü¸á¸å0»þ30Ê¬¤´¤í¡¢ÃË¤Î¼«Âð¤Ç¤â¤á»ö»ö°Æ¤òÇ§ÃÎ¤·Î×¾ì¤·¤¿·Ù»¡´±¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç´éÌÌ¤ò²¥¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢·Ù»¡´±¤Ë¤±¤¬¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿¦Ì³¤Î¼¹¹Ô¤òË¸³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢3·î10Æü¸á¸å0»þ10Ê¬¤´¤í¡¢ÃË¤ÎºÊ¤«¤é¡Ö¤â¤á»ö¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢ÃËÀ­½äººÉô