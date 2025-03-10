ÉÙ»³»Ô¤ÏºÆÍèÇ¯ÅÙ¤«¤é¡¢¾å²¼¿åÆ»ÎÁ¶â¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ22¡óÃÍ¾å¤²¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÙ»³»Ô¤Î¿åÆ»ÎÁ¶â¤Ï¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë¤è¤ë±Ä¶È¼ý»Ù¤Î»ñ¶âÉÔÂ­¤ä»ÜÀß¤ÎÏ·µà²½¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¸å¤ÎÂÑ¿Ì²½ÈñÍÑ¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë°ú¤­¾å¤²¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¤Æ¡¢Í­¼±¼Ô¤é¤Ë¤è¤ë¿³µÄ²ñ¤ÇµÄÏÀ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ü´Ö¤Ï2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Î4Ç¯´Ö¤Ç¡¢Àè·î¤Î²ñ¹ç¤Ç¤Ï°ú¤­¾å¤²Éý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾å¿åÆ»ÎÁ¶â¤Ï27¡ó¡¢²¼¿åÆ»ÎÁ¶â¤Ï19.4¡ó¤Î¥¢¥Ã¥×¤ò¼´¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ëÊý¸þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤­¾å¤²