£´·î¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë?½÷»Ò¥×¥í³¦¤Î²£¹Ë?¤³¤È¥»¥ó¥À¥¤¥¬¡¼¥ë¥º¤ÎÎ¤Â¼ÌÀ°á»Ò¡Ê£´£µ¡Ë¤¬¡¢°¦Äï»Ò¤Î¶¶ËÜÀé¹É¡Ê£³£²¡Ë¤ËÀëÀïÉÛ¹ð¤À¡£ºòÇ¯£±£²·î¤ËÌó£¸Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆ±²¦ºÂ¤òÂ×´§¤·¤¿Î¤Â¼¤Ï¡¢ÃÄÂÎ½é¤ÎÅìµþ¤Ç¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡Ö£Ô£È£Å£Ô£Ï£Ð£ï£æ£Ê£Ï£Ó£È£É£×£Ò£Å£Ó£Ô£Ì£É£Î£Ç¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚÂèÆóÂÎ°é´Û¡Ë¤Ç¶¶ËÜ¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£ºòÇ¯£··î¤Î°úÂàÈ¯É½¸å¤«¤éÉÔÇÔ¤òÂ³¤±¤ëÎ¤Â¼¤Ï£±£°Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¥È¥Ã¥×¥ª¥Ö½÷»Ò¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤¦Ì¾Á°