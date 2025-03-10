10Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿È÷ÃßÊÆ¤ÎÆþ»¥¤Ç¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÊÆ¤ÎÅ¹Æ¬²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤ë¤Î¤«¸«¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£ÊÆ¤¬¤ªÅ¹¤ËÊÂ¤Ö¤Þ¤Ç¤Î´ðËÜÅª¤ÊÎ®ÄÌ¥ë¡¼¥È¤Ç¤¹¡£À¸»º¼Ô¡¢½¸²Ù¶È¼Ô¡¢²·Çä¶È¼Ô¡¢³°¿©¡¦¾®Çä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2·î17Æü¤Î½µ¤ÎÅ¹Æ¬ÈÎÇä²Á³Ê¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤Î¤Û¤Ü2ÇÜ¡£5kg¤Ç3939±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Çã¤¦¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢10Æü¡¢JA¤Ê¤É¤Î½¸²Ù¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ÷ÃßÊÆ15Ëü¥È¥ó¤ÎÆþ»¥¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦