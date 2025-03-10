¥â¥Ç¥ë¤ÎÈþÍ¥¤¬8Æü¤È10Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£7¿ËË¥¤¦²ø²æ¤ò¤·¤¿Ä¹ÃË¤¬40¡î¶á¤¤Ç®¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£8Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢ÈþÍ¥¤Ï¡ÖÄ¹ÃË¤¬¡Á¤ª¤Ç¤³¥Ñ¥Ã¥¯¥ê ²ø²æ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡ÖÊÝ°é±à¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Ê¤Î¤Ç²¿¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«ÌÜ·â¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤É¤¦¤ä¤éÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÅ¾¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡Ä±¿°­¤¯´ù¤Î³Ñ¤Ë¥ª¥Ç¥³¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö½Ð·ì¤âÂ¿¤¯¡¢½ý¤â¿¼¤«¤Ã¤¿°Ù¡¢µßµÞ¼Ö¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡Ö