¼«Ì±ÅÞ¤ÎÇÉÈ¶¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤ò¼õ¤±¤¿À¯¼£²þ³×¤ÎµÄÏÀ¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Î¹ñ²ñ¤ÇºÆ¤Ó»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Î¹ñ²ñ¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ç¤âÍ¿ÌîÅÞ¤Ë¤è¤ëÂ¿¿ôÇÉ¹©ºî¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤­¤ç¤¦ºÆ³«¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤ÇµÄÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µîÇ¯¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¡Ö½ÉÂê¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î°·¤¤¤Ç¤¹¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬¡Ö´ë¶È¸¥¶â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¯¼£¤¬ÏÄ¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Æ¶Ø»ß¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡Ä¼«Ì±ÅÞ¾®Àô¿Ê¼¡Ïº ½°±¡µÄ°÷¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ