¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎËÜ²¾²°¥ê¥¤¥Ê¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡££²ÅÙÌÜ¤Îº¾µ½Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚËÜ²¾²°¥ê¥¤¥Ê¡Û¡Ö¤Þ¤¿º¾µ½¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°£²ÅÙÌÜ¤ÎÈï³²¤Ë¡Ö⁡¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¡ÖÂÔ¤Æ¤ÉÊë¤é¤»¤ÉÆÏ¤«¤º¡×¡Ö¿Í¤òñÙ¤¹¤Ê¤ó¤Æµö¤»¤Ê¤¤¡×¾ÃÈñ¼Ô¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÁêÃÌ£Ô£Â£Ó¤Î¼èºà¤Ë²óÅúËÜ²¾²°¥ê¥¤¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤¿º¾µ½¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö⁡¤Þ¤µ¤«¡¢2ÅÙÌÜ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤º¡¢¥·