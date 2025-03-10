Maria Martinez[¥Ù¥ë¥ê¥ó £±£°Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥É¥¤¥ÄÏ¢Ë®Åý·×Ä£¤¬£±£°ÆüÈ¯É½¤·¤¿£±·î¤ÎÍ¢½Ð¤ÏÁý²ÃÍ½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¤Æ¸º¾¯¤·¤¿°ìÊý¡¢¹Û¹©¶ÈÀ¸»º¤ÏÁý²Ã¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤Ê¤ÉÃÏÀ¯³ØÅª¤ÊÉÔ³Î¼ÂÀ­¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¥æ¡¼¥í·÷ºÇÂç¤Î¥É¥¤¥Ä·ÐºÑ¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¾å¤Ç¡¢¼¡´üÀ¯¸¢¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£Í¢½Ð¤ÏÁ°·îÈæ£²¡¥£µ¡ó¸º¾¯¡£¥í¥¤¥¿¡¼¤¬¤Þ¤È¤á¤¿»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Ï£°¡¥£µ¡óÁý¤À¤Ã¤¿¡£Í¢Æþ¤ÏÁ°·îÈæ£±¡¥£²¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£ËÇ°×¼ý»Ù¤Ï£±£¶£°²¯¥æ¡¼¥í