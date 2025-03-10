JRµªÀªÀþ¤Ï10Æü¸á¸å4»þ¸½ºß¡¢»°½Å¸©ÈøÏÉ»Ô¤ÎÈøÏÉ±Ø¤«¤é¶åµ´±Ø´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ JRÅì³¤¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸á¸å0»þ49Ê¬¤´¤í¡¢Ì¾¸Å²°È¯µª°Ë¾¡±º¹Ô¤­¤ÎÆÃµÞÎó¼Ö¤¬ÈøÏÉ»Ô¤ÎÂçÁ¾º¬±º～¶åµ´´Ö¤ÎÀþÏ©Æâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ä¾·ÂÌó30cm¤ÎÀÐ¤ËÀÜ¿¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î±Æ¶Á¤ÇÈøÏÉ±Ø¤«¤é»°½Å¸©·§Ìî»Ô¤Î·§Ìî»Ô±Ø´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡¢¸á¸å3»þÈ¾¤«¤é¤ÏÈøÏÉ～¶åµ´±Ø´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¸½ÃÏ¤Ç¤Î³Î