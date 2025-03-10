Þ¶¹¾¾ÊµÁ±¨»Ô¤Ë¤¢¤ë²·Çä»Ô¾ì¤Î¹ñºÝ¾¦ËÇ¾ë¤Ç6Æü¡¢¾¦ÉÊAI¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸¦½¤¤¬³«¤«¤ì¡¢Å¹¼ç¿ôÉ´¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¡¢Ç®¿´¤Ë¸¦½¤ÆâÍÆ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ¹ñ¿·Ê¹ÌÖ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£Æ±¾¦ËÇ¾ë¤Ïº£¸å¤â¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ò¶¯²½¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢Å¹¼ç¿ôËü¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¸¦½¤¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë·×²è¤È¤¤¤¦¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KM¡Ë