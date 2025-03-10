ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Ï10Æü¡¢Âè7²ó J-VILLAGE CUP U-18¤ËÎ×¤àU-18ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼22Ì¾¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¾ëÏÂ·û´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-18ÆüËÜÂåÉ½¡£¸µÆüËÜÂåÉ½MF¤Î¾¾°æÂçÊå»á¤¬¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£J¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëº£Âç²ñ¤Ï¡¢14Æü¤Ë¾°»Ö¹â¹»¡¢15Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎCrossfire Premier Soccer Club(¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥¯¥é¥Ö)¤È¡¢16Æü¤Ë²£ÉÍFC¥æ¡¼¥¹¤ÈÂÐÀï¡£17Æü¤Ë½ç°Ì·èÄêÀï¤ò¹Ô¤¦¡£º£²ó¤Î¥á¥ó