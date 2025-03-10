Çðºê´¢±©¸¶È¯6¹æµ¡¤Ç¡¢¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëÈ¯ÅÅµ¡¤ÎÀ©¸æÈ×¼¼¤«¤éÈ¯±ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£10Æü¸áÁ°10»þ²á¤®¡¢Çðºê´¢±©¸¶È¯6¹æµ¡¤Ç²ÐºÒÊóÃÎ´ï¤¬ÌÄ¤ê¡¢ÅìµþÅÅÎÏ¤Î¼Ò°÷¤¬³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢1³¬Èó¾ïÍÑ¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëÈ¯ÅÅµ¡¤ÎÀ©¸æÈ×¼¼¤«¤éÈ¯±ì¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÅÎÏ¤Ï½é´ü¾Ã²Ð¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¡£Ìó20Ê¬¸å¤Ë¼ý¤Þ¤ê¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Çðºê´¢±©¸¶È¯6¹æµ¡¤Ï±¿Å¾¤òÄä»ßÃæ¤Ç¡¢ÅìµþÅÅÎÏ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢³°Éô¤Ø¤ÎÊü¼ÍÇ½¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È