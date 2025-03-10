BMW¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ï10Æü¡¢¼ÖÆâ¤Î²ÙÊª¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¥ì¡¼¥ë¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡ÖBMWX3xDrive20d¡×¤Ê¤É5¼Ö¼ï¡¢·×2Ëü4386Âæ¡Ê2017Ç¯7·î¡Á24Ç¯6·îÀ¸»º¡Ë¤Î¥ê¥³¡¼¥ë¤ò¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ËÆÏ¤±½Ð¤¿¡£¹ñ¸ò¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ì¡¼¥ë¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥ë¥È¤Î¶¯ÅÙ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¡¢¼ÖÎ¾¸åÉô¤¬¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÞ¤ì¡¢¥ì¡¼¥ë¤¬Á°Êý¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Éé½ý¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¥Ü¥ë¥È¤ò¸ò´¹¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¡£